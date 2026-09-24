Van Dijk respondió sin filtros a un periodista y protagonizó un tenso momento en conferencia. Foto: Alamy
Van Dijk respondió sin filtros a un periodista y protagonizó un tenso momento en conferencia. Foto: Alamy
Por Redacción EC

La conferencia de prensa de Virgil van Dijk en Zeist terminó convirtiéndose en un tenso intercambio con un periodista. El capitán de Países Bajos respondió a las preguntas sobre su actitud ante los medios y terminó lanzando una frase que rápidamente se viralizó.

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