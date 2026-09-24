La conferencia de prensa de Virgil van Dijk en Zeist terminó convirtiéndose en un tenso intercambio con un periodista. El capitán de Países Bajos respondió a las preguntas sobre su actitud ante los medios y terminó lanzando una frase que rápidamente se viralizó.

Todo comenzó cuando el periodista cuestionó la disposición del defensor para participar en la conferencia.

“Estar acá no parece ser realmente voluntario, ¿no?”, le planteó.

Van Dijk no dejó pasar la pregunta y pidió una explicación. “¿Qué me quieres decir?”, respondió el capitán neerlandés.

El periodista entonces señaló que el futbolista estaba hablando poco y que normalmente se mostraba más simpático con los medios.

Van Dijk respondió y la tensión aumentó

“Bueno, a veces hay que decir las cosas con claridad. No podemos estar escuchando largos discursos todo el tiempo”, respondió Van Dijk.

El defensa de los Países Bajos Virgil van Dijk (n.º 4, a la derecha) celebra junto al delantero neerlandés Wout Weghorst (n.º 9) la victoria por 4-0 sobre Finlandia al finalizar el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Grupo G) entre los Países Bajos y Finlandia, disputado en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam el 12 de octubre de 2025. (Foto de JOHN THYS / AFP) / JOHN THYS

Pero el periodista insistió. Le señaló que estaba dando respuestas cortas y que parecía molesto por hablar con los medios. Van Dijk volvió a responder y marcó una diferencia entre la mayoría de periodistas y aquellos con los que tiene reparos.

“No tengo ningún problema con la gran mayoría de los medios, y nunca lo tuve. Pero a veces, algunos escriben estupideces y mienten. ¿Qué puedo hacer al respecto?”, lanzó el jugador.

El periodista le planteó entonces que podía hablar directamente con la persona a la que hacía referencia.

La contestación de Van Dijk fue inmediata: “Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo”.

⚠️🤬 Ojo a este brutal IDA Y VUELTA entre Virgil van Dijk, capitán de Holanda, y un PERIODISTA en plena rueda de prensa…



🗣️ Periodista: “Estar acá no parece ser realmente VOLUNTARIO, ¿no?”.



🇳🇱 Van Dijk: “¿Qué me querés decir?”.



🗣️ P: “No estás hablando mucho. Normalmente sos… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026

El intercambio terminó poco después, cuando desde la sala pidieron respeto para poder continuar con el desarrollo de la conferencia.

El capitán de Países Bajos había dejado claro así su malestar con determinadas informaciones publicadas por algunos medios, en una conferencia que terminó siendo noticia por el fuerte ida y vuelta entre el defensor y la prensa.

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