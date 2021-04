La crisis en Boca Juniors tras la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia del club ha generado gran consternación en la prensa argentina. Precisamente la noticia tomó por sorpresa a los panelistas de F90, programada deportivo emitido por ESPN. Bajo ese sentido, Sebastián ‘Pollo’ Vignolo tomó la posta y durante el inicio del programa lanzó dardos hacia Raúl Cascini, excompañeros de TV y que actualmente preside en el Consejo del Fútbol.

Pero, ¿Qué tiene que ver el ‘Mosquito’ en todo esto? Se especuló que la renuncia de Pergolini habría sido a causa del exdefensor del equipo Xeneize, y que, esto conllevó a las distintas críticas del relator de fútbol y otros panelistas del programa.

También recuerdo que, en el momento de las elecciones, Cascini pensaba en ir con Beraldi. Pero hasta él se dio cuenta que iba a ganar Ameal después de que Riquelme se decidió a meterse ahí. Entonces, descartó rápido a José, con quien venía trabajando desde hace años”, señaló.

“Al principio, para nosotros fue una ausencia importante porque al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así. El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás. Podemos tener ciertos límites, pero después la cosa está en la conducta y, sobre todo, en la educación. Cada uno lleva eso cómo puede, cómo quiere y cómo le enseñaron”, manifestó.

“Boca tiene todo para ser feliz, para disfrutar, están en el lugar donde querían estar, y saben por qué pongo a Cascini en esto, porque es el que más conozco. Estaba tan desesperado por estar dónde está. Es más, me puso contento cuando él me dijo que iba a trabajar al fútbol de Boca. Me puso muy contento, muy. Era un tipo al que le gustaba la idea de manejar el fútbol del club, quería estar ahí. Raúl estaba preparado, me acuerdo que siempre -cuando estaba con Beraldi- decía tengo a este jugador, vi a tal otro que es bueno”, sostuvo.

“Pero lo veía tan desesperado, que me puse tan contento cuando nos contó, que vino a despedirse. Pero yo sentía que Boca iba a tener además otro tipo importante, que conocía, que no era ningún improvisado. Se le cumplió el sueño, pensé que ahí iban a ser felices, la gente los ama y eligió”, sentenció.

