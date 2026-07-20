Por Pedro Ortiz Bisso

Además de sus controversias, este Mundial tendrá diversos motivos para ser recordado. Si es por contrastes, hablaremos del gigantesco corazón caboverdiano y de la cobardía de Tuchel, fabricante del mayor fracaso de una selección inglesa desde la derrota con Estados Unidos en la Copa del 50. Si son decepciones, en primera fila están Portugal, históricamente incapaz de creer en sí misma, y Brasil, que mostró su costado más insípido de la mano de un crepuscular Carlo Ancelotti.

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