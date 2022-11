“Esta es la selección de Luis Enrique”. Pocas veces una frase pronunciada por el mismo entrenador supuso el mejor resumen de una lista de convocados. Pero el español es así, único. Por eso decidió hacer una nómina, un equipo de autor, para llevar al Mundial de Qatar 2022 en la que España buscará superar los octavos de final, algo que no consigue desde que salió campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

Para la prensa española, son los soldados de Luis Enrique. Básicamente un grupo con el que lleva conviviendo desde que asumió como técnico del seleccionado europeo, en 2019. Con Sergio Busquets como el único sobreviviente del mundial de Sudáfrica; Jordi Alba, campeón de la Eurocopa 2012 y César Azpilicueta. Los tres, los más grandes, son la base de veteranos.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

De ahí, la lista del exentrenador del Barcelona tendrá a 20 futbolistas que debutarán en una Copa del Mundo. “No voy a cambiar por llegar al Mundial y llevar a jugadores veteranos que no han venido” . Un mensaje claro a aquellos que pensaban que en esta cita mundialista habría hueco para algunos pesos pesados.

Justamente eso fue lo que más llamó la atención: la ausencia de jugadores con jerarquía mundialista. Sergio Ramos o Thiago Alcántara son los principales apuntados por los periodistas europeos. Por eso, a continuación presentamos una lista de campeones de Champions League -como los mencionados- que se quedaron fuera de Qatar.

En total, Luis Enrique dejó fuera 15 ‘Orejonas’ para darle paso a la sangre nueva con la que buscará hacer historia. “¿Selección joven? No me preocupa. Están acostumbrados a soportar la presión. Vamos a dar guerra en Qatar. De miedo no nos vamos a morir”, afirmó el técnico asturiano.

Entre otras de las particularidad de la lista de convocados está que es la menos madridista en más de 70 años. Solo Dani Carvajal y Marcos Asensio pertenecen al Real Madrid, actual campeón de Europa. Después, hay siete del Barcelona. Una diferencia notoria.

Las Champions de los ausentes

Para Luis Enrique, la selección española es casi como un club. El técnico consiguió armar un grupo de futbolistas fieles a su estilo. Sin embargo, el debate sobre la lista sigue abierto porque algunos futbolistas con peso y recorrido quedaron fuera. Así, ¿quiénes son las principales ausencias de cara al Mundial de Qatar?

Sergio Ramos es el principal apuntado. Considerado como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol español, el central de 36 años, ganador de cinco Champions -todas con el Real Madrid-, se quedó con las ganas de disputar su quinto mundial. Aquella lesión con el elenco madridista en la temporada 2020-21, que lo dejó fuera de las canchas varios meses e incluso dificultó su adaptación al PSG, le costó caro.

Sergio Ramos conquistó 4 Champions League. Todos con el Real Madrid. (Foto: Agencias)

Ramos volvió a jugar y es titular en el elenco parisino. Sin embargo, el entrenador decidió que su tiempo pasó y no lo convoca desde marzo de 2021. En esa época disputó los únicos dos partidos por las clasificatorias a Qatar 2022: 46 minutos frente a Grecia y 4 minutos ante Kosovo.

Otro nombre que se venía barajando en las últimas horas fue el de Nacho, el “bombero” del Real Madrid. También campeón de cinco Champions con los blancos, siempre demostró tener predisposición y habilidad para ser polifuncional en su equipo: si faltaba lateral, él podía suplirlo; si no había central, él estaba ahí. Pese a ello, Luis Enrique decidió no llamarlo.

Thiago Alcántara (dos Champions: uno con el Barza y otro con el Bayern) vive un buen momento en medio de la crisis futbolística del Liverpool. Pero las lesiones no han logrado que demuestre toda su calidad ante los ojos de Luis Enrique. Marcos Alonso (una ‘Orejona’), Álvaro Odriozola (1), Kepa (1) y Alberto Moreno (1) son otros campeones de Europa que no estarán en Qatar.

Las ‘Orejonas’ de

los que quedaron fueron Títulos de Champions Clubes con los que

lo consiguieron Nacho 5 Real Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018) Sergio Ramos 4 Real Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018) Thiago Alcántara 2 Barcelona (2011) y Bayern Múnich (2020) Alberto Moreno 1 Liverpool (2019) Álvaro Odriozola 1 Bayern Múnich (2020) Marcos Alonso 1 Chelsea (2021) Kepa 1 Kepa (2021)

El potente once de los ‘olvidados’

Como suele ocurrir en las selecciones potencia, es normal que se hagan equipos de los que quedaron fuera de una lista de convocados. Y España obviamente no es la excepción. A los siete ya mencionados se les suman algunos nombres que hicieron méritos para ir a la Copa del Mundo pero no estarán.

El portero del Chelsea, Kepa, estaría en el arco. Y su suplente sería nada más y nada menos que David de Gea, arquero del Manchester United. Por la banda derecha estaría Héctor Bellerín, actual jugador del Barcelona, acompañando a Ramos, Nacho y Marcos Alonso, quien esta temporada fichó por el Barza luego de su exitoso paso por el Chelsea de Inglaterra.

El mediocampo tendría nombres como los de Alcántara y Fabián Ruiz, volante que llegó esta temporada al PSG para ser pieza de recambio en medio de una constelación de estrellas. Mikel Merino y Sergio Canales cerrarían una línea de cuarto con mucha movilidad y toque de balón.

Arriba hay muchas opciones como las de Gerard Moreno, que venía siendo convocado y de gran presente en el Villarreal; Iago Aspas, del Celta de Vigo en el que comparte camerino con el peruano Renato Tapia; Borja Iglesias del Betis y Joselu del Espanyol. Los últimos tres son los goleadores españoles de la LaLiga Santander.









