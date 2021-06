España suma dos empates en sus dos primeros partidos en la Eurocopa 2021 y aún no puede festejar su pase a los octavos de final.Los dirigidos por Luis Enrique no han logrado mostrar su mejor versión futbolística y las críticas sobre el técnico no tardaron en llegar. Muchos señalan que tendría que dar un paso al costado pronto, aunque él crea todo lo contrario.

En la previa del partido ante Eslovaquia, el ‘Míster’ conversó con ‘Deportes’ Cuatro y, entre otras cosas, se refirió a su futuro, dejando claro que no piensa renunciar luego del torneo.

Luis Enrique dejó claro: “¿Si dimitiré si nos eliminan en la fase de grupos? ¿Estás de broma? ¡Estoy pensando en renovar! Imagínate...”.

Ve a todos sus jugadores listos para conseguir avanzar a la siguiente fase del torneo. “Estamos muy bien y preparados. Sí que podemos fallar, es una de las posibilidades, pero espero que no”, apuntó.

Además, explicó que no piensa cambiar mucho en el once titular. “¿Si jugará Busquets? Cualquiera de los 24 están más que capacitados para conseguir la primera victoria. Puede haber muchos cambios y puede que no...”, dijo.

Algo en lo que ha fallado España es en la definición. “Hemos sido mucho mejores que el rival. Nos faltó la guinda en forma de tantos”, agregó.

El entrenador finalizó halagando a Eslovaquia, su próximo rival. “Les vale el empate. Será difícil, sin duda. Espero que podamos abrir la lata lo antes posible y va a ser complicado”.