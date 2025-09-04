España encabeza el Grupo E en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, luego de imponerse con claridad 0-3 sobre Bulgaria en Sofía. En su primera visita oficial al país balcánico, la selección española sentenció el encuentro en la primera mitad, mostrando un control absoluto del juego.

El cuadro español mostró su superioridad desde el primer momento de este esperado duelo. Los tantos llegaron desde los pies de Mikel Oyarzabal (5′), Marc Cucurella (30′) y Mikel Merino (38′).

De la Fuente, técnico de España, quiso tener un gesto especial al dar minutos al exjugador del Betis, Jesús Rodríguez, quien debutó al ingresar por Lamine Yamal.

El joven del Barcelona no se fue del todo satisfecho con el cambio, reflejo de su ambición intacta. Con apenas 18 años, volverá a tener ocasión de demostrar su calidad en el próximo duelo en Turquía.

La vigente campeona del mundo arrancó su camino hacia el Mundial con una actuación contundente en su debut clasificatorio. Esta magnífica presentación invita a soñar a sus hinchas.