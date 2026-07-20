Por Miguel Villegas

Derribado a un costado del campo, el rey del mundo se pone de pie solo cuando se le acerca el nuevo joven rey de Europa. Más allá, una escaramuza entre perdedores no empaña la unción del justo campeón. Al contrario, la eleva. Quizá sea esa la escena más reveladora de esta final de la Copa, que en realidad fue una trituradora: Lionel Messi, propietario de todos los récords del torneo, se levanta para abrazar a Lamine Yamal, el bebe de la premonitoria foto del 2007, el adolescente que dio los exámenes finales en plena Euro 2024, el joven que resume el apetito de esta España campeón del mundo. El círculo se cierra con esa honestidad, con esa grandeza. Termina el abrazo y Messi se entierra en el piso, otra vez. Yamal lo despide y corre hacia lo que será una imparable carrera.

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