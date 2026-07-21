Los Mundiales suelen dejar campeones, goleadores y fotografías para la historia. Pero también abren debates que sobreviven mucho después del pitazo final. El Mundial 2026 no fue la excepción. España conquistó el planeta con una campaña extraordinaria, construida desde una solidez pocas veces vista -apenas recibió un gol en todo el torneo- y con la autoridad de haber eliminado a dos gigantes como Francia y Argentina. Al mismo tiempo, Lionel Messi volvió a desafiar cualquier lógica del deporte: a los 39 años anotó ocho goles, repartió cuatro asistencias y condujo a la Albiceleste hasta la final, en una actuación que para muchos merecía el Balón de Oro del campeonato.

España salió campeón del Mundial 2026 ante la Argentina de Messi. Con un estilo que destrozó a Francia en semis y se impuso a la Albiceleste en la final. | X de la selección española

El torneo también confirmó que el fútbol vive una transición generacional sin que el rey haya abandonado definitivamente el trono. Mientras jóvenes figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Jude Bellingham siguen consolidándose como protagonistas del presente y del futuro, Messi volvió a demostrar que el talento no entiende de calendarios. Su Mundial fue una nueva victoria sobre el tiempo, un recordatorio de que los grandes genios encuentran la forma de reinventarse incluso cuando el físico parece dictar otra sentencia.

Con ese contexto, consultamos a seis periodistas -tres peruanos y tres extranjeros- para conocer sus conclusiones sobre la Copa del Mundo. Estas fueron las tres preguntas:

¿España fue el justo campeón? ¿Quién fue la figura del Mundial y por qué? Más allá de Lionel Messi, ¿quién es hoy el mejor jugador del mundo?

Martha Sofía Rentería - Periodista en Bicolor+

1. Sí, bien merecido el título mundial para España. Desde lo colectivo y también las individuales de jugadores como Cubarsí, Rodri, quien fue premiado con el Balón de Oro, y Dani Olmo. Línea por línea todos a la par, la propuesta de juego del técnico Luis De la Fuente es extraordinaria.

2. ⁠Lionel Messi, por todo lo que significa el para su selección y cómo llevó a su equipo a la final de la Copa del Mundo con 39 años. Marcó ocho goles y dio cuatro asistencia. Su torneo fue el mejor.

3. ⁠Me gustó el gran trabajo de Jude Bellingham con la selección de Inglaterra. Caí en la conclusión que hoy por hoy es el jugador más completo del mundo.

Lionel Messi marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en el Mundial 2026.

Jean Paul Cuadros - América TV

1. Sí, España fue el justo campeón. Colectivamente fue más fuerte. Argentina con más corazón que fútbol. Y, de principio a fin, España gobernó el partido, tuvo las más claras, hizo en algún momento figura al Dibu Martínez. Durante el partido te daba la sensación de que el gol iba a caer.

2. Lionel Messi. En este caso no aplica que la figura tenga que salir del campeón. Messi anotó ocho goles con 39 años. Creo que es un dato a tomar en consideración. Anotó en casi todos los partidos. Cuando se le pedía ser un revulsivo y ponerse el equipo al hombro, lo hizo. Y en una instancia tan definitiva como en las semifinales dio dos asistencias. En la final le faltó esa cereza de la torta, pero fue la figura.

3. A veces desaparece un poco en el Real Madrid, pero cuando juega por su selección es todo un caudillo, es el capitán de su equipo. Ha sido goleador del Mundial con diez tantos. Y siempre ha aparecido cuando las papas queman, siempre ha declarado en favor de su selección. Es un líder. Kylian Mbappé hoy, con su juventud y su voracidad, además de siempre llevar a su equipo a ser muy competitivo, después de este Mundial lo pongo por encima de todos.

Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images) / Sarah Stier - FIFA

Daniel Kanashiro - Periodista L1 Max

1. Si. Inobjetable campeón. El juego más sólido, el MVP del torneo, el mejor jugador joven, un solo gol en contra en 8 partidos. Por dónde se le discute?

2. La figura Messi sin discusión, más allá de la elección de Rodri como MVP, son cosas distintas. Para mí Messi la figura y el mejor jugador Rodri.

3. Justamente la elección de Rodri te habla que los conceptos futbolísticos están cambiando. Hasta ayer los Pelé, Maradona, Messi eran los mejores sin dudas, creo que vamos a comenzar a ver con mejores ojos a los arquitectos que a los artistas. Se acabó vla era Messi, esperemos a donde nos llevan las nuevas tendencias.

Una mirada desde afuera

Emiliano Nunia - Superdeportivo Radio de Argentina

1. España fue un justo campeón porque puso de rodillas a dos de las selecciones más dominantes de este último tiempo: Francia y Argentina. Por sus estilos, por sus formas, España los puso de rodillas. Creo que, además, jugó sus dos mejores partidos cuando los tenía que jugar. A un equipo que no le hacen goles, habla de la seriedad que tuvo el equipo español para ser campeón del mundo.

2. Rodri, el volante central de España, por su capacidad e inteligencia, por aparecer en momentos decisivos, por aportarle a su equipo su sapiencia, la calma, la serenidad como líder y como jugador. Después el podio lo completaron Mbappé y Messi por su calidad y cantidad de goles que marcaron.

3. Kylian Mbappé. Me parece que a Lamine Yamal todavía le falta. En la final tenía la gran chance de ser decisivo, pero no lo fue. Por los goles, por presente y por lo mostrado por la selección francesa, Mbappé hoy es el mejor jugador de la actualidad.

Rodri. España reina en el fútbol mundial tras imponerse en la gran final. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER) / WILL OLIVER

Rodrigo Fuentealba - La Tercera de Chile

1. España tiene el mejor juego de posición. Dominó a todos sus rivales, ocupo bien los espacios y mantuvo su juego en todos los partidos.

2. Rodri fue el jugador perfecto para el equipo de De la Fuente. Claro en la salida, siempre bien ubicado y notable en las transiciones.

3. Mbappé fue el lider de Francia, dentro y fuera de la cancha. Fue el jugador más trascendente de uno de los mejores equipos.

Leandro Aguilera - TyC Sports

1. España fue un justo campeón. Un equipo que la final la jugó muy bien y en semifinales barrió a Francia fácil.

2. La figura del Mundial fue Lionel Messi. Jugó un Mundial increíble. A los 39 años jugó como si tuviera 20. Le tenían que haber dado el Balón de Oro a él.

3. Mbappé es el mejor jugador del mundo actualmente por lo que representa con la selección de Francia y ya es el goleador histórico en los mundiales.

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