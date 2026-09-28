Las jugadoras españolas celebran su título de campeonas del Mundo sub-20, durante un homenaje celebrado en su honor este lunes en Madrid. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez
Las jugadoras españolas celebran su título de campeonas del Mundo sub-20, durante un homenaje celebrado en su honor este lunes en Madrid. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez
Por Redacción EC

España volvió a levantar el trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20. La selección española derrotó 4-3 en penales a Corea del Norte después de empatar 0-0 durante 120 minutos y conquistó por segunda vez en su historia el torneo de la categoría.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.