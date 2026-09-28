España volvió a levantar el trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20. La selección española derrotó 4-3 en penales a Corea del Norte después de empatar 0-0 durante 120 minutos y conquistó por segunda vez en su historia el torneo de la categoría.

Laia López se convirtió en la gran protagonista de la definición al detener dos lanzamientos de la selección asiática. La arquera española atajó los remates de Choe Yon-A y Pak Il-Sim, incluido el último disparo de Corea del Norte, y permitió que España celebrara el título en Lodz.

La final comenzó con dos propuestas diferentes. España intentó aprovechar los espacios mediante pases largos, velocidad y ataques por las bandas, mientras que Corea del Norte protegió su área y buscó salir rápidamente al contragolpe.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, interviene durante el homenaje a las campeonas del Mundo sub-20, este lunes en Madrid. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jiménez

La primera gran ocasión española llegó cuando Noé Bejarano encontró a Alba Cerrato con un pase entre líneas. La atacante quedó frente a Pak Ju-Gyong, pero la arquera norcoreana salió rápidamente y evitó el gol.

Corea del Norte también tuvo su oportunidad antes del descanso. Tras un error defensivo de España, Ho Kyong quedó en posición favorable, pero Laia López respondió con una intervención decisiva para mantener el empate.

La arquera norcoreana también fue figura

España aumentó su dominio después del descanso y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área rival. Sin embargo, cada llegada encontraba una respuesta de Pak Ju-Gyong, quien terminó siendo uno de los grandes motivos por los que el partido llegó sin goles al tiempo suplementario.

Pau Comendador tuvo una ocasión clara en el minuto 78, pero la guardameta asiática realizó una gran estirada. Más adelante, ya en la prórroga, volvió a intervenir ante dos remates peligrosos de Marisa García.

La resistencia de Corea del Norte llevó la final hasta los penales, después de un encuentro que terminó 0-0 tanto en los 90 minutos como en la prórroga.

Laia López apareció en el momento decisivo

En la tanda de penales, España encontró a su heroína. Laia López detuvo dos lanzamientos y permitió que su selección se impusiera 4-3.

Por España marcaron Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote, mientras que las intervenciones de López terminaron inclinando la definición para las campeonas.

De esta manera, España consiguió su segundo título mundial Sub-20, después del campeonato conquistado en Costa Rica 2022.

España consiguió la revancha ante Corea del Norte

El título tuvo además un significado especial para varias integrantes de la selección española. La final de Polonia 2026 enfrentó nuevamente a dos generaciones que habían protagonizado la definición del Mundial Femenino Sub-17 de 2024.

En aquella oportunidad, Corea del Norte se impuso también mediante los penales por 4-3. Casi dos años después, España tuvo la oportunidad de cobrarse la revancha y esta vez fue la selección europea la que terminó celebrando.

La guardameta española Laia López celebran el título de campeonas del Mundo sub-20, durante un homenaje celebrado en su honor este lunes en Madrid. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez

La FIFA destacó que varias de las futbolistas que estuvieron en aquella final Sub-17 volvieron a enfrentarse en Lodz.

España cierra un torneo histórico

El camino de España hacia la corona incluyó victorias ante Nigeria y Portugal, además de triunfos sobre Brasil e Italia en las rondas eliminatorias. En semifinales, derrotó 2-0 a Italia para conseguir su boleto a la definición.

En la final, el gol nunca apareció, pero sí la precisión desde el punto penal y, especialmente, la actuación de Laia López. La arquera terminó siendo decisiva para que España volviera a conquistar el Mundial Femenino Sub-20.

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