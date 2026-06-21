El ruido del 0-0 ante Cabo Verde aún resonaba en el Estadio Atlanta antes del pitido inicial. Las dudas se despejaron al instante. España volvió a ser la ‘Furia Roja’ y no tuvo piedad para golear 4-0 a Arabia Saudita.

Lamine Yamal marcó el primero del partido a los diez minutos y entró entró en el Top 10 de los jugadores más jóvenes en anotar en una Copa del Mundo con 18 años y 343 días.

Mike Oyarzabal fue otro de los protagonistas al anotar un doblete (21′, 24′) en tan solo tres minutos para sentenciar el duelo ante los árabes. Hassan Tambakti en propia puerta completaría la goleada.

Con este triunfo la Roja se sitúa al frente del Grupo H con cuatro puntos, a la espera del duelo entre Uruguay y Cabo Verde, ambos con un punto como Arabia Saudita, este domingo en Miami.