España vs. Alemania: duelo por el Mundial Femenino | Grupo B | EN VIVO | ONLINE

España vs. Alemania EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 del Grupo B del Mundial femenino, este miércoles 12 de junio, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

España y Alemania protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos de la octava edición del Mundial, que se desarrolla en Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stade du Hainaut.



España vs. Alemania: horarios del partido



México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1.00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Aliviada luego de apuntarse su primera victoria en un Mundial femenino el pasado sábado contra Sudáfrica (3-1), España pone en juego el liderato de la serie ante una Alemania mermada por la baja para lo que queda de fase de grupos de su estrella Dzsenifer Marozsán.

Las dirigidas por Jorge Vilda, muy presionadas por las expectativas y poco acostumbradas a recibir este nivel de atención mediática, supieron remontar a las las teóricas cenicientas de su grupo tras irse al descanso perdiendo por la mínima.

Ahora, solventadas las cuentas pendientes con la historia, la 'Roja' busca su segundo éxito mundialista contra Alemania, una de las favoritas al triunfo final pero golpeada por la baja de su estrella Dzsenifer Marozsán para lo que queda de fase de grupos.



"Hemos hablando con el Lyon (su equipo) y con Dzseni, vamos a intentar que vuelva a jugar antes del final del Mundial, pero no podemos hacer ningún pronóstico", explicó la seleccionadora alemana, Martina Voss-Tecklenburg.

Campeona del mundo en 2003 y 2007 y vigente oro olímpico, Alemania no tiene una papeleta fácil. A la baja de Marozsán, con un dedo del pie derecho fracturado, se le suma la dificultad para vencer a China (1-0) en el primer partido del Mundial.



Pese a volcarse sobre el arco de las asiáticas con su calidad técnica y superioridad física, las germanas también echaron mano de la suerte para no encajar alguna de las claras ocasiones de China.



Sin su estrella, insustituible en palabras de Martina Voss-Tecklenburg por sus "cualidades particulares únicas", Alemania deberá reorganizar el once, aunque la seleccionadora no quiso dar pistas este martes en rueda de prensa para "intentar sorprender a España".

España vs. Alemania: probables alineaciones

España: Sandra Paños; Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León, Marta Corredera; Virginia Torrecilla, Vicky Losada o Patri Guijarro; Aitana Bonmatí o Amanda Sampedro; Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Jennifer Hermoso.

Alemania: Almuth Schult; Giulia Gwinn, Sara Doorsoun, Marina Hegering, Lena Oberdorf, Carolin Simon; Melanie Leupolz, Svenja Huth, Lea Schueller, Sara Däbritz; y Alexandra Popp.



Fuente: AFP