Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
España vs Arabia Saudita EN VIVO: sigue las incidencias del partido por el Mundial 2026
- En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
- En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
- En Chile: Chilevisión y Canal 13.
- En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida.
- En qué canales ver el España vs Arabia Saudita
El partido entre España vs Arabia Saudí se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
- Horarios del España vs Arabia Saudita por países
- 11 a.m. en Colombia, Ecuador y Perú
- 12 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela
- 1 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 6 p.m. en España (Madrid y Barcelona)
El cotejo comenzará a las 11 am (hora peruana / 6 pm en Madrid) y se disputará en el estadio de Atlanta, en Estados Unidos. En el otro encuentro de la serie, Uruguay medirá fuerzas ante Cabo Verde.
Las selecciones de España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias de este partido clave en esta nota de El Comercio.