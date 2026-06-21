Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

España vs Arabia Saudita EN VIVO: sigue las incidencias del partido por el Mundial 2026

Previa
  • En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
  • En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
  • En Chile: Chilevisión y Canal 13.
  • En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida.
Previa
  • En qué canales ver el España vs Arabia Saudita 

El partido entre España vs Arabia Saudí se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+. 

Previa
  • Horarios del España vs Arabia Saudita por países
  • 11 a.m. en Colombia, Ecuador y Perú
  • 12 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela
  • 1 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 6 p.m. en España (Madrid y Barcelona)
Previa

El cotejo comenzará a las 11 am (hora peruana / 6 pm en Madrid) y se disputará en el estadio de Atlanta, en Estados Unidos. En el otro encuentro de la serie, Uruguay medirá fuerzas ante Cabo Verde.

Previa

Las selecciones de España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias de este partido clave en esta nota de El Comercio.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe