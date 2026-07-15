España y Argentina medirán fuerzas este domingo 19 de julio del 2026 en el Estadio Nueva York por la final del Mundial 2026. La selección española dejó en el camino a una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo; Francia. Con buen juego y una defensa sólida, los dirigidos por De La Fuente buscarán su segunda estrella. Por otro lado, la selección de Lionel Scaloni, derrotó a Inglaterra en un clásico por la historia entre ambos y van por el bicampeonato de la mano de Lionel Messi. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cuándo juega España vs Argentina por la final del Mundial 2026?

El partido de España vs Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio del 2026 por la final del 2026 en el estadio Nueva York.

¿A qué hora juega España vs Argentina por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina comienza a las 2:00 PM (hora local) y a las 16:00 horas de la Argentina y 21:00 de España.

Canales TV para ver partido de España vs Argentina por la final del Mundial 2026

El partido de España vs Argentina será transmitida a través de América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium en Perú. Mientras que para España lo televisa DAZN Mundial, RTVE, La 1, Movistar+, fuboTV, TDP Play y La 2 Cat. Por otro lado, en Argentina, la transmisión va a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

¿Dónde juegan España vs Argentina por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará en el estadio Nueva York, este domingo 19 de julio del 2026.