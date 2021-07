España vs. Australia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo C de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo 25 de julio desde las 5:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Claro Sport, Marca Claro, Eurosport Player Spain, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Luego del amargo empate sin goles ante Egipto, España chocará con Australia, que dio la sorpresa en el inicio de la competencia al vencer 2-0 a Argentina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Domo de Sapporo.

España vs. Australia: horarios del partido y canales

México - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Perú - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Ecuador - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Colombia - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Bolivia - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Venezuela - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Paraguay - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Chile - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Argentina - 7:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Uruguay - 7:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Brasil - 7:30 a.m. - SporTV, NOW NET, Claro y Canais Globo

España - 12:30 p.m. - Eurosport Player Spain, fuboTV España, RTVE.es, TVE La 1

España tiene la opción de asaltar el liderato en un encuentro donde no estarían Dani Ceballos y Óscar Mingueza. Ambos jugadores se lesionaron en la primera parte del duelo ante Egipto.

“Hay que ver cómo evolucionan, pero no tienen buena pinta, así a bote pronto. Vamos a ver si me equivoco y son recuperables para las próximas fechas. Han sido dos lesiones que pueden tenerles un tiempo parados”, se lamentó el técnico español Luis de la Fuente, tras perder a dos de sus jugadores titulares en el debut.

Según informó la Real Federación Española de Fútbol, Óscar Mingueza tiene una lesión muscular en la cara posterior del muslo, mientras que Dani Ceballos sufre un esguince en su tobillo.

Si finalmente ninguno de los dos futbolistas pudiera llegar a la segunda cita olímpica de la Selección española de fútbol, sus sustitutos podrían volver a ser Jesús Vallejo y Jon Moncayola. En el encuentro ante Egipto, el defensa del Real Madrid ocupó el lateral derecho abandonado por Mingueza y el volante de Osasuna se ubicó en la posición de Ceballos.

Como le ocurriera a los mayores en el primer encuentro de la pasada Eurocopa -arrancó con 0-0 ante Suecia-, la Sub-23 de España también ha comenzado estos Juegos con falta de gol. La oportunidad más clara en el debut la tuvo Dani Ceballos, con un disparo desde la frontal que se estrelló en la madera.

“Creo que hemos ido de menos a más. Hay que seguir trabajando y peleando”, dijo Luis de la Fuente, optimista de cara a próximas fechas. “Pensando en Australia, vamos a ver cómo recuperamos a la gente. Seguro que estaremos mejor, porque los jugadores van a ir creciendo”.

En el otro lado de la cancha del Domo de Sapporo estará Australia, con la intención de frenar la reacción española y seguir sorprendiendo. La selección de Oceanía, ausente en Londres 2012 y Río 2016, llega con la confianza de haber ganado en su debut a la doble campeona olímpica Argentina.

España vs. Australia: probables alineaciones

España: Simón, Vallejo, Torres, Garcia, Miranda, Merino, Pedri, Soler, Olmo, Asensio y Mir. DT: Luis de la Fuente.

Australia: Glover, Atkinson, Deng, Souttar, King, Arzani, McGree, Metcalfe, Genreau, Wales y Duke. DT: Graham Arnold.

Con información de AFP.

