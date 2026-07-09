España vs Bélgica en vivo: sigue aquí el partido por cuartos de final del Mundial 2026
- Cómo llega Bélgica al partido contra España
Por su parte, Bélgica pasó a cuartos de final tras vencer con autoridad por 4-1 a la coanfitriona selección de Estados Unidos, gracias a los goles de Charles de Ketelaere (2), Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Los ‘diablos rojos’ quieren hacer historia en esta competición y entrar al selecto grupo de los cuatro mejores equipos del mundo. Para ello, tienen que vencer a España, un seleccionado que llegó al torneo con chapa de candidato y con el antecedente de haber ganado la Eurocopa 2024.
- Cómo llega España al choque contra Bélgica
La selección de España accedió a los cuartos de final del Mundial tras derrotar 1-0 a Portugal en el duelo de octavos, gracias al gol anotado por Mikel Merino, a los 90’+1. La escuadra que dirige Luis de la Fuente intentará demostrar que es una de las favoritas para ganar la copa, y para ello tendrá que superar a una representación belga que ha ido de menos a más en la competición.
- Horarios del partido España vs Bélgica
1 pm: México
2 pm: Colombia, Ecuador, Perú
3 pm: Bolivia, Chile, Venezuela
3 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)
4 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
9 pm: España y Bélgica
- Canales que transmiten en Sudamérica y México
Mientras que, en el resto de Sudamérica, el partido de España será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.
- Canales que transmiten el partido en España
- El partido por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV en España por TV abierta, cable y streaming.
- Canales que transmiten España vs Bélgica en Perú
El encuentro se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+. El minuto a minuto online podrás seguirlo en esta misma nota.
El árbitro del compromiso España vs Bélgica será el inglés Michael Oliver.
El partido se juega este viernes 10 de julio, a las 2 p.m. (hora peruana), en el estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos.
Las selecciones de España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que definirá al segundo clasificado a las semifinales del torneo y que enfrentará a Francia en esa instancia.
Las selecciones de España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que definirá al segundo clasificado a las semifinales del torneo y que enfrentará a Francia en esa instancia.