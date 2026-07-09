Por Redacción EC

España vs Bélgica en vivo: sigue aquí el partido por cuartos de final del Mundial 2026

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  • Cómo llega Bélgica al partido contra España

Por su parte, Bélgica pasó a cuartos de final tras vencer con autoridad por 4-1 a la coanfitriona selección de Estados Unidos, gracias a los goles de Charles de Ketelaere (2), Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Los ‘diablos rojos’ quieren hacer historia en esta competición y entrar al selecto grupo de los cuatro mejores equipos del mundo. Para ello, tienen que vencer a España, un seleccionado que llegó al torneo con chapa de candidato y con el antecedente de haber ganado la Eurocopa 2024.

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  • Cómo llega España al choque contra Bélgica

La selección de España accedió a los cuartos de final del Mundial tras derrotar 1-0 a Portugal en el duelo de octavos, gracias al gol anotado por Mikel Merino, a los 90’+1. La escuadra que dirige Luis de la Fuente intentará demostrar que es una de las favoritas para ganar la copa, y para ello tendrá que superar a una representación belga que ha ido de menos a más en la competición. 

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  • Horarios del partido España vs Bélgica

1 pm: México

2 pm: Colombia, Ecuador, Perú

3 pm: Bolivia, Chile, Venezuela

3 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)

4 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

9 pm: España y Bélgica

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  • Canales que transmiten en Sudamérica y México  

Mientras que, en el resto de Sudamérica, el partido de España será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX. 

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  • Canales que transmiten el partido en España 
  • El partido por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV en España por TV abierta, cable y streaming. 
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  • Canales que transmiten España vs Bélgica en Perú 

El encuentro se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+. El minuto a minuto online podrás seguirlo en esta misma nota. 

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El árbitro del compromiso España vs Bélgica será el inglés Michael Oliver. 

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El partido se juega este viernes 10 de julio, a las 2 p.m. (hora peruana), en el estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos. 

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Las selecciones de España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que definirá al segundo clasificado a las semifinales del torneo y que enfrentará a Francia en esa instancia.

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