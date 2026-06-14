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España vs Cabo Verde EN VIVO: previa y últimas noticias del partido por el Mundial 2026
"Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo", añadió.
"El partido de Cabo Verde, creedme, es el más importante del Mundial, así lo afrontamos. Si alguien piensa que mañana Cabo Verde es un partido fácil se va a equivocar", dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al compromiso.
La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, llega a este partido como una de las candidatas para disputar el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con la duda de Lamine Yamal, quien según el DT ibérico está en condiciones de jugar tras superar una lesión, el combinado ibérico tiene la obligación de estrenarse con una victoria para reafirmar que es uno de los favoritos para levantar el preciado trofeo.
El enfrentamiento entre europeos y africanos iniciará a las 11 a.m. (hora de Lima y 6 p.m. hora de Madrid) y tendrá como escenario el estadio Atlanta, en la ciudad del mismo nombre en Estados Unidos.
El Grupo H del Mundial 2026 rompe fuegos este lunes 15 de junio con el encuentro que protagonizarán las selecciones de España y Cabo Verde. Sigue en esta nota de El Comercio toda la información previa y las incidencias de este cotejo.
El Grupo H del Mundial 2026 rompe fuegos este lunes 15 de junio con el encuentro que protagonizarán las selecciones de España y Cabo Verde. Sigue en esta nota de El Comercio toda la información previa y las incidencias de este cotejo.