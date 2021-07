España no pudo con Egipto en su debut por los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La ‘Rojita’ empató a cero con el cuadro del medio oriente y no mostró su mejor versión futbolística. A esta preocupación, se le sumó la lesión de Dani Ceballos quien no podría jugar lo que resta de la competición luego de recibir una dura falta al tobillo.

Tras el encuentro, las fotografías de la lesión se convirtieron en viral. Una de ellas, muestra cómo quedó el pie del futbolista del Real Madrid luego de la dura entrada del jugador egipcio que generó que el árbitro solo le muestre amarilla.

La continuidad de Ceballos en los Juegos Olímpicos está en duda. Según el parte médico facilitado por la Federación, el futbolista sufre un esguince en su tobillo izquierdo y su evolución las próximas 48 horas marcará su disponibilidad para los siguientes compromisos de la Rojita, el primero este domingo (12:30) ante Australia.

Show Player

Ante Egipto, a España e faltó chispa, imaginación, en tres cuartos de campo al equipo dirigido por Luis de la Fuente. Porque hasta ahí dominó con claridad a una selección egipcia bien plantada en 5-4-1 y que no dudó en entrar duro para reducir la fluidez del juego español.

La ‘Rojita’ pudo lograr la victoria en un cabezazo de Rafa Mir en el m. 87 y en un remate forzado de Vallejo ya en el descuento, pero se tuvo que conformar con un punto que sabe poco para una de las grandes favoritas, a priori, para hacerse con el oro.

España enfrentará en su próximo partido ante Australia, líder del grupo luego de derrotar por 2-0 a Argentina, una de las grandes favoritas para colgarse la medalla de oro.

Dani Ceballos sufrió un duro pisotón en el España vs. Egipto. (Foto: Agencias)