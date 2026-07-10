España y Francia chocan por un lugar en la final del Mundial 2026: horarios y dónde ver el partido. Foto: EFE
España y Francia chocan por un lugar en la final del Mundial 2026: horarios y dónde ver el partido. Foto: EFE
Por Redacción EC

España y Francia protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, en un duelo que reunirá a dos de las selecciones más poderosas del torneo. Ambos equipos llegan tras superar exigentes eliminatorias y ahora buscarán un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

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