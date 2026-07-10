España y Francia protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, en un duelo que reunirá a dos de las selecciones más poderosas del torneo. Ambos equipos llegan tras superar exigentes eliminatorias y ahora buscarán un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

La selección española ha destacado por su propuesta ofensiva, el dominio del balón y la solidez colectiva mostrada a lo largo del campeonato. En las rondas eliminatorias confirmó su candidatura al título con actuaciones convincentes y una plantilla que ha respondido en los momentos de mayor presión.

Francia, por su parte, volvió a demostrar la profundidad y el talento de su plantel. Con figuras desequilibrantes en ataque y una defensa que ha sabido responder en los partidos decisivos, el conjunto francés afronta esta semifinal con el objetivo de volver a disputar una final mundialista y mantener intactas sus aspiraciones de conquistar el título.

Francia y España son las selecciones favoritas para llegar a semifinales. (Foto: EFE)

¿Cuándo juegan España vs Francia?

El compromiso está programado para el martes 14 de julio de 2026 y se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Fecha: Martes 14 de julio de 2026

Estadio: Dallas Stadium (Arlington, Texas)

Instancia: Semifinal del Mundial 2026

Árbitro: Por confirmar.

¿A qué hora juegan España vs Francia?

El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador).

Estos son los horarios en otros países:

México: 1:00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 4:00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 p. m.

España y Francia: 9:00 p. m.

¿Dónde ver España vs Francia EN VIVO?

En Sudamérica, el partido será transmitido por DSports. Además, podrá seguirse vía streaming a través de DGO, plataforma que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.



