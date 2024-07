La selección española venció en un duelo de infarto al anfitrión Alemania; por su lado, Francia se impuso en la tanda de penales ante Portugal. Aquí te podrás enterar cuándo jugarán, cuál es el horarios de programación y los canales que pasarán la transmisión de la semifinal de la Eurocopa 2024.

Fecha del España vs. Francia por semifinal de Euro 2024

El encuentro por la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia está programado para jugarse el martes 09 de julio, desde el Allianz Arena.

Horario de España vs. Francia por Euro 2024

México: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Canales que transmitirán España vs. Francia

El encuentro entre España y Francia por la semifinal de la Euro 2024 será transmitido en exclusiva por ESPN para todo Sudamérica. En México lo pasarán por Sky Sports. Mientras que en España lo podrás ver televisado en TVE La 1. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

Dónde ver España vs. Francia por internet

Para que puedas ver la transmisión online del España vs. Francia por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus, RTVE e Izzi GO.