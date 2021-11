Un duelo sin margen de error. España se enfrentará a Grecia este jueves 11 de noviembre EN VIVO Y EN DIRECTO por las Eliminatorias Qatar 2022 rumbo a Qatar 2022. El cotejo está programado para las 2:45 p.m. (hora local) y podrás verlo por la señal internacional de DirecTV Sports y TVE. Además, encontrarás el minuto a minuto en la web de El Comercio.

‘La Roja’ marcha en la segunda posición del Grupo B con 13 puntos, dos menos que Suecia (líder) y cuatro más que los griegos, que son terceros. Por ende, este partido se presente como vital para sus aspiraciones.

España necesita ganar sus dos últimos encuentros clasificatorios para asegurarse la primera plaza de la llave, la única que da la clasificación directa a Catar sin tener que depender de un pinchazo de los suecos. Esto debido a que solo el primero de cada grupo irá directamente al Mundial 2022, los segundos deberán pasar una repesca en la que 12 países se disputarán tres únicas plazas.

“Siempre hay presión, no hay un solo partido en el que no haya habido la presión de ganar. Este equipo ha demostrado que con presión rinde, sin presión no seríamos la selección española”, dijo el miércoles el seleccionador español.

Tras ser subcampeona en la Liga de las Naciones y semifinalista en la Eurocopa, Luis Enrique busca culminar su buen recorrido desde su vuelta al banquillo en noviembre de 2019 con el pase al Mundial del próximo año.

Dani Carvajal, que desde el 3 de septiembre de 2020 no defiende la camiseta de la selección española, regresa para dos citas decisivas: ante Grecia y Suecia, en las que se decide el acceso directo al Mundial de Catar, y señaló que tienen “la obligación de ganar” porque deben “evitar la repesca por todos los medios”.

España vs. Grecia: horario

Perú - 2:45 p.m.

España - 9:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Colombia -2:45 p.m.

México - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Venezuela - 3:45 p.m.

Paraguay - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

España vs. Grecia: canal de TV, Online

Perú - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Ecuador - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Colombia - DIRECTV Sports | DirecTV GO

México - Blue to Go Video Everywhere

Venezuela - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Chile - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Argentina - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Uruguay - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Brasil - TNT Sports

España - fuboTV España, TVE La 1

”España tiene la obligación de ganar todos los partidos, así lo entendemos desde dentro. Es el objetivo que nos marcamos desde que nos ponemos esta camiseta. Así vamos a salir mañana y es el único camino que manejamos en el grupo”, aseguró el defensa del Real Madrid en rueda de prensa.

Po otro lado, están los griegos que contarán, además, con el apoyo de su público en el estadio Olímpico de Atenas; y, que en su primera prueba empataron con España 1-1 en marzo pasado en Granada. “Tenemos que estar preparados y concentrados para dar a España una tarde difícil”, afirmó este miércoles el seleccionador de Grecia, el holandés John Van’t Schip, que apunta a una posible clave para enfrentarse a España. “Habrá que tratar de defender lo más arriba posible, presionar y tratar de robar para ser peligrosos también”, afirmó Van’t Schip.

España vs. Grecia: posibles alineaciones

Grecia: Vlachodimos - Androutsos, Goutas, Tzavellas, Tsimikas, Giannoulis - Siopis, Bouchalakis, Mantalos - Pavlidis, Masouras.

España: Unai Simón - Carvajal, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - Busquets, Koke, Carlos Soler - Sarabia, Dani Olmo, Morata.

España vs. Grecia: ubicación estadio Olímpico de Atenas

