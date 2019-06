España vs. Islas Feroe EN VIVO vía DirecTV: se miden por las clasificatorias a la Eurocopa 2020

España vs. Islas Feroe EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la fecha 3 del grupo F de las clasificatorias a la Eurocopa 2020 que se disputará este viernes, desde la 1:45 de la tarde (hora peruana), estadio Torsvollur de Torshavn. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

España visita a las Islas Feroe en un nuevo paso hacia su clasificación para la Euro, en un nuevo partido en el que no contará con su seleccionador, Luis Enrique Martínez, en el banquillo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

España vs. Islas Feroe | Horarios del partido:

13:45 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:45 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

15:45 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

19:45 horas del jueves - Reino Unido

20:45 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

El técnico español abandonó de urgencia "por motivos familiares de fuerza mayor" al equipo el 26 de marzo pasado, justo antes del encuentro clasificatorio europeo contra Malta, que dirigió su segundo, Robert Moreno.

Desde entonces, el seleccionador ha trabajado a distancia y ni siquiera estuvo el pasado 17 de mayo en el anuncio de la convocatoria para este encuentro y el del lunes contra Suecia, que dio Moreno, quien estará al frente del banquillo en Torshavn.

"La lista la ha hecho el seleccionador, es el responsable de esta lista", dijo en mayo el director deportivo de la Federación Española (RFEF), José Francisco Molina, y Moreno recordó, por su parte, que Luis Enrique, con el que está en permanente contacto, ha estado trabajando a distancia.

Según la prensa española, el seleccionador español recibe en su casa señal directa de los entrenamientos de la 'Roja' en la Ciudad del Fútbol, al noroeste de Madrid, de cara a los encuentros contra Islas Feroe y Suecia.

Una victoria en ambos encuentros permitiría encarrilar su clasificación para la Eurocopa de 2020 a la 'Roja', que lidera el grupo F con seis puntos, dos más que Suecia, que se segunda, y tres más que Rumanía y Malta.

Sobre el papel, España no debería tener problemas para imponerse el viernes a las Islas Feroe, último clasificado del grupo tras dos derrotas contra Malta y Rumanía.

La 'Roja' se ha enfrentado en dos ocasiones a las Islas Feroe en 1997 durante la clasificación para el Mundial de Francia 1998, imponiéndose en ambas por 3-1 y 6-2 con tres de los goles marcados por el ahora seleccionador español Luis Enrique, entonces jugador.

Para estos encuentros clasificatorios europeos del viernes y el lunes, el seleccionador español dio la sorpresa al convocar a Santi Cazorla. "Fue un shock intentar asimilarlo y me costó varios días, pero ya me he mentalizado de que he vuelto a la selección. Era un reto y una ilusión", reconocía Cazorla el lunes, admitiendo su propia sorpresa por la llamada.

Su gran temporada en el Villarreal, en el que marcó siete goles y dio once asistencias, llevó al seleccionador español a llamarlo.

El centrocampista, campeón de Europa con la 'Roja' en 2008 y 2012, podría volver a tener minutos cuatro años después de su último partido con la selección.

Cazorla podría acompañar a Busquets en el centro del campo, aunque todo apunta que será Dani Parejo quien ayude en la creación de juego.

Enfrente estará una selección de Islas Feroe que no empezó con buen pie en la clasificación hacia la Eurocopa con sendas derrotas ante Malta 2-1 y Rumanía 4-1.

Sobre el césped artificial del estadio Trosvollur, los hombres del seleccionador Lars Olsen probablemente buscarán cerrarse atrás y tratar de buscar a la contra las posibilidades que puedan tener de perforar la portería española.

España vs. Islas Feroe | Posibles alineaciones:

Islas Feroe: Gestsson - Rólantsson, Davidsen, Gregersen, Faero - Vatnsdal, Hansson, Joensen, Brandur Olsen, Vatnhamar - Bartalsstovu. Seleccionador: Lars Olsen.

España: De Gea - Carvajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba - Busquets, Dani Parejo - Marco Asensio, Isco, Iago Aspas - Morata. Seleccionador: Luis Enrique Martínez.