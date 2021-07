Vibrantes partidos tuvo la primera jornada de cuartos de final de la Eurocopa. La emoción en los dos cotejos de este viernes estuvo de principio a fin. Tras ello, se confirmó que España e Italia, que superaron a Suiza y Bélgica, respectivamente, se medirán en semifinales del certamen el ‘Viejo Continente’.

La ‘Roja’ tuvo que llegar hasta los penales contra los helvéticos, para asegurar su clasificación. En esa instancia, Mikel Oyarzabal convirtió el gol definitivo. Por su parte, la ‘Azzurra’ despidió a los belgas en el tiempo reglamentario, gracias a un claro 2-1.

Ya desde este sábado, España e Italia deberán empezar a prepararse de cada al siguiente desafío. La llave está programada para este martes 6 de julio en el Estadio de Wembley, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Los canales encargados de las transmisión son DirecTV Sports y Mitele Plus (España).

Show Player

España vs. Italia: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Show Player

Como una final adelantada

España e Italia se dieron cita para las semifinales de la Eurocopa 2020, el próximo martes, después de eliminar respectivamente a Suiza (1-1, 3-1 en penales) y a Bélgica (2-1) en los cuartos de final este viernes.

Las dos selecciones mediterráneas repetirán un enfrentamiento que se ha dado en las rondas de eliminación directa de las tres ediciones anteriores de la Eurocopa (cuartos en 2008 para España, final en 2012 para España y octavos en 2016 para Italia).