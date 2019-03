España vs. Malta EN VIVO: ¿Cómo, cuándo, dónde VER el partido por las clasificatorias europeas?

Las selecciones de España y Malta chocarán este martes a las 2:45 pm (horario peruano) en el Estadio Nacional Ta’ Qali por la segunda fecha del Grupo F por las clasificatorias a la Eurocopa 2020 y con transmisión vía TVE La 1 y DIRECTV Sports en diferentes partes del mundo. La escuadra dirigida por Luis Enrique llegan al compromiso con la ilusión de enlazar un nuevo triunfo en el certamen luego de haber vencido por 2-1 a Noruega en la primera jornada. El Comercio te brindará la mejor información del fútbol internacional y cómo, cuándo, dónde ver fútbol online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

Ambas escuadras ya se habían visto las caras en el proceso clasificatorio para la Eurocopa de 1984. Aquella vez, la ‘Roja’ apabulló por 12-1 a su rival de turno, resultado que le permitió clasificar al torneo de dicho continente. Precisamente, la goleada ha quedado impregnada en la memoria de los españoles, que saldrán al campo de juego con la consigna de quedarse con los puntos de visita.

Tras el triunfo frente a Noruega (2-1) el último sábado, con goles de Rodrigo y Sergio Ramos , España es líder del Grupo F con tres unidades, compartiendo la cima de la tabla con Suecia y su próximo rival, Malta , que también ganaron en su debut.

Si bien en el último encuentro la ‘Roja’ no tuvo una efectividad deseada de cara a portería (remató 26 veces, 11 fueron al arco y solo 2 llegaron al fondo de la red), ahora está mentalizada en revertir la situación ante los malteses.

Otro antecedente que los ilusiona es que la última vez que la selección española jugó en La Valeta frente a esta selección fue en 1996 donde también sumó una victoria, pero por 3-0 y con Luis Enrique como jugador.

Sergio Ramos anotó de penal ante Noruega y le dio el triunfo a España en la primera fecha. (AFP) Sergio Ramos anotó de penal ante Noruega y le dio el triunfo a España en la primera fecha. (AFP)

España vs. Malta: alineaciones posibles

España : De Gea, Sergi Roberto, Ramos, Sergi Gómez, Jordi Alba, Canales, Busquets, Ceballos, Rodrigo, Morata, Muniain.

DT: Luis Enrique Martínez.

Malta : Bonello, Borg, Zach Muscat, Caruana, Mbong, Rowen Muscat, Guillaumier, Fenech, Corbolan, Nwoko, Mifsud.

DT: Raymond Farrugia.

Canales para ver el España vs. Malta por las clasificatorias a la Eurocopa 2020

Para ver el España vs. Malta te presentamos una lista que corresponde a los partidos en vivo , diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

España: TVE La 1

Perú: DIRTECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Chile: DIRTECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRTECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Brasil: Space Brazil, Esporte Interativo Plus

México: SKY HD, Blue To Go Video Everywhere

Francia: L’Equipe

Malta: TVM

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, ESPN +, Univision Deportes

Horarios para ver el España vs. Malta desde el Estadio Nacional Ta’ Qali

México: 1:45 pm

Perú: 2:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Ecuador: 2:45 pm

Venezuela: 3:45 pm

Bolivia: 3:45 pm

Argentina: 4:45 pm

Paraguay: 4:45 pm

Chile: 4:45 pm

Uruguay: 4:45 pm

Brasil: 5:45 pm

Reino Unido: 7:45 pm

España: 8:45 pm

Japón: 5:45 am (27 de marzo)

Últimos 5 partidos de España

11/10/18 | Gales 1-4 España | Amistoso FIFA

15/10/18 | España 2-3 Inglaterra | UEFA Nations League

15/11/18 | Croacia 3-2 España | UEFA Nations League

18/11/18 | España 1-0 Boznia Herzegovina | Amistoso FIFA

23/03/19 | España 2-1 Noruega | Clasificatoria a la Eurocopa 2020

Últimos 5 partidos de Malta