El partido de octavos de final entre España y Portugal se jugará el próximo lunes 6 de julio de 2026, teniendo como escenario el Estadio Dallas de Arlington (Estados Undios).

España derrotó con autoridad 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos del Mundial 2026. La campeona de Europa dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzabal (36′ y 89′), que llegó a cuatro en el Mundial, y Pedro Porro (66′).

Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a la siguiente fase del certamen.

Horarios del Partido (6 de julio)

México : 13:00 horas (Tiempo del Centro de México)

: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México) Perú: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos : 15:00 horas ET / 12:00 horas PT

: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT Argentina : 16:00 horas

: 16:00 horas España: 21:00 horas (del martes 7 de julio).

Canales de Transmisión y Dónde Ver en Vivo

En México

El encuentro contará con una amplia cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de pago:

Televisión Abierta : No tendrá transmisión.

: No tendrá transmisión. Televisión por Cable : No tendrá transmisión.

: No tendrá transmisión. Streaming: ViX Premium.

En Estados Unidos

Televisión : FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español).

: FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español). Streaming: SiriusXM, FuboTV y Fox One.

En España

Televisión : RTVE La 1 (partidos seleccionados).

: RTVE La 1 (partidos seleccionados). Streaming: DAZN (todos los encuentros de octavos) y Movistar Plus.

En Perú