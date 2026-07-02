España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio del 2026 por los octavos de final del Mundial 2026.
España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio del 2026 por los octavos de final del Mundial 2026.
Por Redacción EC

El partido de octavos de final entre España y Portugal se jugará el próximo lunes 6 de julio de 2026, teniendo como escenario el Estadio Dallas de Arlington (Estados Undios).

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