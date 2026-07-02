El partido de octavos de final entre España y Portugal se jugará el próximo lunes 6 de julio de 2026, teniendo como escenario el Estadio Dallas de Arlington (Estados Undios).
España derrotó con autoridad 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos del Mundial 2026. La campeona de Europa dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzabal (36′ y 89′), que llegó a cuatro en el Mundial, y Pedro Porro (66′).
Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a la siguiente fase del certamen.
- México: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Perú: 14:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT
- Argentina: 16:00 horas
- España: 21:00 horas (del martes 7 de julio).
En México
El encuentro contará con una amplia cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de pago:
- Televisión Abierta: No tendrá transmisión.
- Televisión por Cable: No tendrá transmisión.
- Streaming: ViX Premium.
En Estados Unidos
- Televisión: FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español).
- Streaming: SiriusXM, FuboTV y Fox One.
En España
- Televisión: RTVE La 1 (partidos seleccionados).
- Streaming: DAZN (todos los encuentros de octavos) y Movistar Plus.
En Perú
- Televisión por Cable: DIRECTV Sports
- Streaming: DGO y Paramount+