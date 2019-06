España vs. Suecia: canales de TV para seguir EN DIRECTO el duelo por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

España recibirá este lunes 10 de junio a Suecia en el Santiago Bernabéu por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 . El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 13:45 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports; mientras que en el país de ‘La Roja’ se jugará a partir de las 20:45 horas vía FuboTV y TVE La 1.

El cuadro dirigido por Robert Moreno (debido a la ausencia de Luis Enrique por problemas familiares) llega a este compromiso súper motivado, pues en la jornada anterior venció sin problemas a Islas Feroe por 4-1 en calidad de visitante.

España derrotó 4-1 a Islas Feroe en la última fecha de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. (AFP) España derrotó 4-1 a Islas Feroe en la última fecha de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. (AFP)

El resultado obtenido aquella vez le permitió a España sumar su tercer triunfo consecutivo en las Eliminatorias, que se traduce en nueve puntos para ubicarse, de momento, en el primer lugar del Grupo F, teniendo dos más que su próximo rival Suecia (2° con siete unidades), por lo que una nueva victoria de local dejaría prácticamente encarrilada su clasificación a la Eurocopa 2020 .

Si bien atraviesa un buen presente, ‘La Roja’ mantiene la serenidad de su lado. Sobre todo teniendo en cuenta que se medirá con una selección también ‘enchufada’, dado que venció en casa 3-0 a Malta en la última fecha.

Suecia superó 3-0 a Malta en la jornada anterior de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. (AFP) Suecia superó 3-0 a Malta en la jornada anterior de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. (AFP)

Precisamente, la escuadra azul y amarilla buscará arrebatarle el liderado del Grupo F de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 , obteniendo el triunfo en el Santiago Bernabéu.

" España ha sido, es y será una gran equipo. Le tenemos mucho respeto, pero pensamos que si estamos al 100% podremos superar a cualquier selección que tengamos enfrente", dijo este domingo el técnico de Suecia , Jan Andersson, en rueda de prensa, según apunta la agencia AFP.



España vs. Suecia: alineaciones posibles

España : De Gea, Carvajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets, Parejo, Marco Asensio, Isco, Rodrigo y Morata.

DT: Robert Moreno.

Suecia : Olsen, Lustig, Jansson, Helander, Augustinusson, Claesson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Quaison y Berg.

DT: Jan Andersson



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020?

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports

España: 20:45 horas vía FuboTV y TVE La 1

México: 13:45 horas (en Ciudad de México) vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports

Brasil: 15:45 horas (en Brasilia) vía TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports

Chile: 14:45 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports