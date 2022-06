La selección de España logró su primera victoria en el Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, luego de superar por 1-0, de visita, a Suiza, en la tercera fecha. No obstante, el resultado corrió peligro a poco del final, tras una salida en falso del portero Unai Simón, cuando intentó despejar la pelota.

El hecho ocurrió a los 86 minutos, cuando el cuadro suizo tenía un saque de arco, que Yann Sommer ejecutó con un largo remate. Haris Seferovic estaba listo para controlar el balón, pero tuvo una disputa antes de hacerlo: fue marcado por el guardameta de la ‘Roja’, que dejó su área debido al adelantamiento de su defensa.

Si bien el delantero de Suiza perdió el equilibrio por culpa de Unai Simón, consiguió levantarse de inmediato y prosiguió con el ataque, realizando un pase para Breel Embolo. El nuevo dueño del esférico no dudó un instante y disparó hacia el arco vacío, aunque no tuvo la precisión suficiente para inflar las redes.

¿¡A DÓNDE FUE UNAI SIMÓN!? El arquero de España salió a cruzar el ataque de Suiza a pesar de tener un compañero cubriendo la jugada y casi regala el empate en la #NationsLeague. pic.twitter.com/p6yknvr79A — SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2022

La tranquilidad llegó para la selección de España y el guardameta explicó a sus compañeros la razón por la que actuó de manera peligrosa. Tras el partido, y con la victoria en el bolsillo, el entrenador Luis Enrique fue consultado por la criticada decisión de su arquero y sorprendió con su respuesta.

“No me pone nervioso nunca. Ninguno de los tres porteros. Necesitamos que el encargado de este puesto genere la primera superioridad. Unai Simón lo hace espectacular. Comete errores como Pepe, Lucas, Manolo el del Bombo”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

“No conozco otra manera de jugar y no quiero conocerla. Es lo que hay. No salimos a base a pelotazos y lo tenemos asimilado. Si no se ve otra solución, claro que se puede optar por eso, pero no es la manera de jugar”, sentenció Luis Enrique, en defensa de su dirigido.