Espectador de lujo: Johnny Depp estuvo presente en La Bombonera para ver el Boca vs. Tigre.

El partido Boca Juniors vs. Tigre tuvo a un espectador de lujo. Se trata de Johnny Depp, quien fue visto en el palco de La Bombonera para ser testigo el espectáculo deportivo y vivir la experiencia del mundo Xeneize.

Las cámaras de transmisión captaron al actor y directo estadounidense junto a otros personajes. Recibió la ovación de algunos hinchas, quienes lo reconocieron de inmediato y hasta le pidieron fotos.

Según medios argentinos, la visita de Depp a La Bombonera se da luego de cumplir con una serie de compromisos profesionales por el avant premier de su película Modigliani.

Anteriormente, el actor pasó tres días en Montparnasse y recibió la llave de la ciudad de La Plata, donde fue homenajeado por su trayectoria.

Depp fue visto con Jorge “Corcho” Rodríguez, quien lo acompañó en esta escapada futbolera. De esa manera, el artista se suma a Dua Lipa, quien también fue vista la semana pasada en el Superclásico en La Bombonera.

¡PRESENCIA TOP EN LA BOMBONERA! Johnny Depp, listo en el palco para ver a Boca vs. Tigre. pic.twitter.com/ap8TR9lGuH — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

