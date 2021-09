Atlético de Madrid vs. Getafe chocarán EN VIVO y EN DIRECTO por la sexta jornada de LaLiga Santander el martes 21 de setiembre desde las 12:30 p.m. (hora peruana y mexicana). El conjunto de Diego Simeone buscará los tres puntos en el Coliseum Alfonso Pérez y aquí podrás saber como seguir el duelo, la hora mundial, los canales de TV y vía ONLINE | GRATIS | STREAMING.

El Atlético de Madrid afronta este martes su visita a Getafe, un lugar y un equipo propicios para desatascar su ataque ante un rival que aún no ha puntuado, al que ha ganado 16 partidos y marcado 34 goles sin recibir ninguno en la etapa del entrenador argentino.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Getafe por LaLiga?

Perú – 12:30 p.m

Colombia – 12:30 p.m

Ecuador – 12:30 p.m

México – 12:30 p.m

Chile – 1:30 p.m

Paraguay – 1:30 p.m

Venezuela – 1:30 p.m

Bolivia – 1:30 p.m.

Argentina – 2:30 p.m

Uruguay – 2:30 p.m

Brasil – 2:30 p.m

España – 8:30 p.m.

Tras un partido sin empates, el choque en el Coliseum Alfonso Pérez el Atlético buscará liberarse por fin el nudo que le ha alejado del gol en sus últimos dos encuentros en el Wanda Metropolitano, contra el Oporto portugués en la Liga de Campeones y el Athletic Club en el campeonato liguero el sábado pasado. Con diferentes puntas, el resultado fue el mismo: 0-0. Teniendo el mayor arsenal ofensivo que se le recuerda, con el uruguayo Luis Suárez, el francés Antoine Griezmann, el argentino Ángel Correa y el portugués Joao Félix.

De todos, alguien con quien no contará en el partido Simeones es Joao Félix que no estará tras su expulsión por doble amarilla ante el Athletic de Bilbao. Fueron dos jugadas que le generaron amarillas, la primera por un golpe con el brazo y la segunda por un gesto de disconformidad al árbitro Jesús Gil Manzano.

El entrenador rojiblanco brindo declaraciones a la prensa y se mostró seguro de su plantilla: ”Es fútbol. Puede pasar. No tengo ninguna duda y confío absolutamente en el equipo y los futbolistas que tenemos. Y en consecuencia vamos a trabajar que esta cantidad de buenos jugadores hagan lo que siempre hicieron, que son goles”.

Por su parte, el Getafe recibirá al Atlético de Madrid, su peor rival posible, en el peor momento que se le recuerda en mucho tiempo. El cuadro rojiblanco aparece en el horizonte del cuadro de Míchel cuando menos lo necesita. Los datos hablan por sí solos: desde que Diego Simeone llegó al banquillo rojiblanco, el Getafe no ha ganado a su rival y no le ha marcado ni un en los últimos 17 partidos de Liga, 19 incluyendo la Copa del Rey.

¿En que canal de TV y Online ver el Atlético de Madrid vs. Getafe por LaLiga?

Perú – ESPN2, Star+

Colombia – Star+

Ecuador – ESPN Andina, Star+

México – Blue to Go Video Everywhere

Chile – ESPN2, Star+

Paraguay – ESPN2, Star+

Venezuela – ESPN Andina, Star+

Bolivia – ESPN2, Star+

Argentina – ESPN2, Star+

Uruguay – ESPN2, Star+

Brasil – Fox Sports Brasil

España – Movistar LaLiga, Movistar +

No es un momento fácil, la situación deportiva del club presidido por Ángel Torres no puede ser más preocupante. Fuera José Bordalás del proyecto, Míchel heredó, a priori, un caramelo con casi todas sus piezas. Los cinco primeros partidos han devuelto a la realidad al Getafe. Ha perdido todos. El último, el pasado sábado frente al Rayo Vallecano (3-0), en un duelo que dejó muy tocados a los hombres de Míchel.

El Getafe tendrá que pelear contra las estadísticas y contra la presión que impone la necesidad; sumado a ello tendrá que lidiar con muchas bajas de algunos jugadores importantes que se han lesionado: Mauro Arambarri y Jakub Jankto, mientras que son duda Sandro Ramírez y Erick Cabaco.

Atlético de Madrid vs. Getafe: alineaciones posibles

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Herrera, De Paul; Correa o Griezmann y Suárez.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cuenca, Olivera; Vitolo, Maksimovic, Florentino, Aleñá; Macías y Enes Ünal.

