Atlético de Madrid vs. Sevilla EN VIVO: cómo y dónde VER GRATIS el partido por LaLiga Santander

Atlético de Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 29 de LaLiga Santander, este domingo 4 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Movistar Laliga 1, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar Laliga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Presionado por Real Madrid y Barcelona, Atlético de Madrid afrontará una verdadera prueba de fuego en sus aspiraciones por salir campeón de la liga española, cuando visite al siempre difícil Sevilla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Atlético de Madrid vs. Sevilla: probables alineaciones

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Jordán, Suso, Rakitic, Ocampos y En-Nesyri.

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Lodi, Llorente, Koke, Saúl, Lemar y Luis Suárez.

Atlético de Madrid vs. Sevilla: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Sevilla: pronósticos y previa

Con cuatro puntos sobre el club azulgrana y seis sobre el equipo blanco, además de los once con los que distancia a Sevilla, la resistencia en la cima del Atlético de Madrid está hoy sujeta a una duda razonable.

La desprenden sus números -16 de los últimos 27 puntos o nada más cuatro victorias en las últimas nueve jornadas- y la despierta aún más su juego; por ejemplo que sufriera tanto como sufrió en la última cita contra el Alavés, encomendado a un golazo de Luis Suárez y a un paradón de Jan Oblak, en el penal lanzado por Joselu.

Con la duda de Joao Félix, por el traumatismo en el tobillo sufrido con la selección portuguesa, Simeone idea subir la posición de Thomas Lemar para complementar en la delantera de Atlético de Madrid a Luis Suárez, autor de tres goles en los últimos cuatro encuentros; un movimiento que reabrirá la puerta del once a Saúl Ñíguez en el medio campo, junto a los indiscutibles Marcos Llorente y Koke Resurrección.

No está tampoco disponible Yannick Carrasco. Sólo él se ha adaptado esta temporada a todo lo que quiere Simeone para el carril izquierdo dentro del 5-3-2 o 5-4-1 que propondrá en Sevilla. Su sanción da otra oportunidad a Renan Lodi, con Kieran Trippier por la derecha, y Stefan Savic y Mario Hermoso fijos en la defensa, en la que la otra posición está entre Felipe Monteiro y José María Giménez, recién repuesto de unas molestias. Oblak será el portero.

Al frente, al Sevilla le ha venido muy bien el descanso de casi dos semanas sin competición en una temporada muy cargada de exigentes partidos en tres competiciones, lo que tenía desgastados a muchos de sus jugadores.

Con información de EFE.

