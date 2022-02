Vía ESPN y Star Plus , Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 23 de LaLiga Santander este domingo 6 de febrero del 2022 desde las 10:15 a.m. (horario peruano) en el estadio Camp Nou .

Alejados de la cima y la lucha por el título, los azulgranas y los albirrojos disputan un compromiso que tiene como premio quedarse con el cuarto lugar que le otorga un espacio en la siguiente Champions League. Los catalanes son quintos con 35 puntos y los madrileños van arriba con 36.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga Santander?

México – 9:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

En la víspera, los números del Barça en el certamen doméstico son mejores: tres victorias y dos empates en las últimas cinco presentaciones para los de Xavi Hernández. Mientras que ‘Atleti’ perdió dos veces, ganó otras dos y obtuvo una igualdad para los de Diego Simeone.

¿Cómo ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga Santander?

ESPN y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de LaLiga Santander que presentará a Barcelona con la ofensiva renovada gracias a las llegadas de Pierre Emerick Aubameyang y Adama Traoré. De los dos, el español tiene todo para ser titular.

El ex Wolverhampton compartiría roles con Ferran Torres, otro de los refuerzos del mercado invernal, y con Ousmane Dembélé, quien fue indultado por el DT. El francés no alcanzó un acuerdo para renovar contrato y fue tachados de los dos partidos finales en enero.

De su lado, Atlético de Madrid buscará romper 16 años sin triunfos en el Camp Nou. En todo ese periodo, bajo el mando del ‘Cholo’ Simeone, el elenco albirrojo salió de Cataluña con siete derrotas y siete empates.

El DT apostará por una zaga central con José María Giménez y Stefan Savic. Por derecha debe elegir entre el recién fichado Daniel Wass o Sime Vrsaljko. Arriba, sin el lesionado Antoine Griezmann, Luis Suárez se perfila como el referente de área.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Gavi; Dembélé, Adama, Ferran Torres.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko o Wass, Savic, Giménez, Hermoso; Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Joao Félix; y Luis Suárez.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga Santander?