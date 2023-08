Bolívar vs. Internacional Online Gratis: sigue el partido de vuelta entre la Academia paceña y el Colorado gaúcho por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, este martes 27 de agosto de 2023 en el estadio Beira Rio de Porto Alegre desde las 18:00 horas de Bolivia (17:00 de Perú). El partido Bolívar vs. Internacional se puede ver en Bolivia y otros países de la región por el canal ESPN, que se emite a través de DirecTV y Star Plus por televisión y por internet mediante diversos dispositivos, como teléfonos smartphones (móvil o celular), Smart TV, tablets, computadoras (ordenador o PC), entre otros. Fox Sports también pasa la transmisión en Argentina y Chile. Los brasileños llegan con ventaja tras vencer 1-0 en La Paz.

VIDEO RECOMENDADO Todos los goles de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores | Video: Conmebol