ESPN - Disney Plus, Barcelona vs Madrid por internet: cómo ver

Ver clásico Barcelona vs Madrid ONLINE

Barcelona vs Real Madrid: sigue el partido amistoso en el estadio MetLife de Nueva Jersey por la Champions Tour. Se disputa un nuevo clásico del fútbol español y no te lo puedes perder. ¿Cómo seguirlo? Puedes sintonizar ESPN en Disney Plus para disfrutar de la transmisión del compromiso. En España transmiten M+ Champions Tour, Movistar Plus+ y TV3 (Cataluña), mientras que ESPN Deportes televisa el duelo en Estados Unidos. La hora de inicio del esperado duelo es a las 6:00 de la tarde hora peruana.