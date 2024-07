ESPN EN VIVO, Boca - Independiente del Valle vuelta: hora y cómo ver Play Off de la Copa Sudamericana 2024

ESPN EN VIVO: mira Boca vs Independiente del Valle por la vuelta de los play offs de la Copa Sudamericana. El partido se juega el miércoles 24 de julio de 2024 a las 7:30 de la noche hora peruana y ecuatoriana (9:30 p. m. de Argentina). Si estás en Ecuador, Colombia y Venezuela, la transmisión por televisión del encuentro se puede ver por el canal ESPN 2, a través de operadores de cable como DirecTV, Movistar y Claro, entre otros, mientras que DirecTV Sports tranmite en el resto de países de Sudamérica, como en Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. El duelo también se puede seguir vía streaming en Disney Plus (Star Plus), DirecTV GO, Claro TV+, Movistar TV App, entre otras plataformas.

