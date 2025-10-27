ESPN EN VIVO : por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 desde la Arena MRV. El partido arrancará a las 7:30 de la noche (horario peruano) este martes 28 de octubre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.