ESPN EN VIVO: es el canal en Perú y Sudamérica que transmite el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal de la UEFA Champions League en el estadio Metropolitano. Los ‘Colchoneros’ reciben a los ‘Gunners’ en Madrid en la primera semifinal de la serie. A continuación, te mostramos cómo ver la señal de ESPN EN VIVO.
¿Dónde ver ESPN en vivo, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?
ESPN EN VIVO, transmitirá el partido de Atlético Madrid vs Arsenal para todo el Perú, Colombia y resto de Sudamérica. Para que puedas ver ESPN en directo, tendrás que contratar el servicio de cable como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.
¿Qué canal es ESPN EN VIVO, según tu país?
|País
|Operadores principales
|Canal ESPN
|Perú
|Movistar TV / DirecTV / Claro TV
|Movistar: 504 (SD) / 740 (HD) · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 65 / 523
|Colombia
|Movistar TV / DirecTV / Claro TV
|Movistar: 483 / 884 · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 511 / 1511
|Ecuador
|DirecTV / Claro TV
|DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 90 / 590
|Venezuela
|SimpleTV / Movistar TV
|SimpleTV: 621 · Movistar: 483
|Bolivia
|Tigo
|Tigo: 508 / 701
|Argentina
|Cablevisión / DirecTV
|Cablevisión: 22 / 103 · DirecTV: 621 / 1621
|Uruguay
|DirecTV
|DirecTV: 621 / 1621
|Paraguay
|Claro TV / Tigo
|Claro: 63 / 124 · Tigo: 104 (referencial ESPN2)
|Chile
|VTR / DirecTV / Claro TV
|VTR: 49–55 / 841 HD · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 174 / 474
¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?
Disney+ Premium también transmitirá el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por semifinal de Champions League. Para ver Disney+ Premium en Perú, solo necesitas suscribirte directamente a la plataforma desde su página web o aplicación. El plan Premium tiene un costo aproximado de S/68.90 al mes o S/577.90 al año y puedes pagarlo con tarjeta de crédito, débito o PayPal.
Este plan es el más completo porque incluye todos los contenidos deportivos de ESPN en vivo, además de películas, series y producciones exclusivas de Disney, Marvel, Star Wars y más. También permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo y en calidad 4K.
Horario, canal TV y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por UEFA Champions League
- Fecha: miércoles 29 de abril del 2026.
- Partido: Atlético Madrid vs Arsenal
- Horario: 9:00 PM hora de España.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One y Movistar Liga de Campeones.
- Estadio: Metropolitano