Barcelona se impuso 2-1 al Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 30 de LaLiga, y estiró a siete puntos su ventaja sobre Real Madrid, su más cercano perseguidor, a falta de ocho jornadas para el final. Los dirigidos por Hansi Flick remontaron un partido en contra para quedarse con la victoria. A los 39′, Giuliano Simeone abrió el marcador para los ‘colchoneros’ tras aprovechar un error en defensa. Sin embargo, Marcus Rashford puso el empate a los 42′ en gran jugada individual. antes del final del primer tiempo, Nico González se fue expulsado por falta contra Lamine Yamal. Y en el complemento, Robert Lewandowski anotó el segundo para asegurar la victoria culé (87′). Barcelona sumó 76 puntos, mientras que Real Madrid suma 69 unidades.

Barcelona se impuso 2-1 al Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 30 de LaLiga, y estiró a siete puntos su ventaja sobre Real Madrid, su más cercano perseguidor, a falta de ocho jornadas para el final. Los dirigidos por Hansi Flick remontaron un partido en contra para quedarse con la victoria. A los 39′, Giuliano Simeone abrió el marcador para los ‘colchoneros’ tras aprovechar un error en defensa. Sin embargo, Marcus Rashford puso el empate a los 42′ en gran jugada individual. antes del final del primer tiempo, Nico González se fue expulsado por falta contra Lamine Yamal. Y en el complemento, Robert Lewandowski anotó el segundo para asegurar la victoria culé (87′). Barcelona sumó 76 puntos, mientras que Real Madrid suma 69 unidades. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.