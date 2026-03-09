ESPN EN VIVO: canal que transmite partido de Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League en St. James Park. El partido arrancará a las 3:00 PM (horario peruano) este martes 10 de marzo del presente año. ¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO? Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ Premium (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

