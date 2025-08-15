Vía ESPN en vivo, no te pierdas la final de la Supercopa de Alemania entre Bayern Múnich y Stuttgart. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
ESPN EN VIVO: es la señal encargada en todo Sudamérica de transmitir el partido entre Bayern Múnich vs. Stuttgart por la Supercopa de Alemania desde el Mercedes-Benz Arena. El partido arrancará a la 1:30 de la tarde (horario peruano) este jueves 14 de agosto del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

