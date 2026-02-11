Espn: dónde ver FC Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal ida de la Copa del Rey

Por Redacción EC

ESPN EN VIVO: por este canal en Estados Unidos podrás vivir todo el partido de vs por la semifinal ida de la desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El partido arrancará a las 3 de la tarde (horario peruano) este jueves 12 de febrero del presente año. Para que puedas mirar ESPN Deportes puedes hacerlo a través de proveedores de TV como Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish o Cox, siempre que el canal esté incluido en tu paquete; también está disponible por streaming en vivo mediante plataformas como fuboTV, DirecTV Stream y Sling TV (plan Latino), que permiten ver la señal en celulares, computadoras y Smart TV sin necesidad de cable tradicional. Además, si ya tienes un proveedor de TV, puedes acceder a ESPN Deportes ONLINE ingresando a la ESPN App o ESPN.com e iniciando sesión con tus datos del operador.

Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

