Espn: dónde ver FC Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal ida de la Copa del Rey

ESPN EN VIVO: por este canal en Estados Unidos podrás vivir todo el partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal ida de la Copa del Rey desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El partido arrancará a las 3 de la tarde (horario peruano) este jueves 12 de febrero del presente año. Para que puedas mirar ESPN Deportes puedes hacerlo a través de proveedores de TV como Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish o Cox, siempre que el canal esté incluido en tu paquete; también está disponible por streaming en vivo mediante plataformas como fuboTV, DirecTV Stream y Sling TV (plan Latino), que permiten ver la señal en celulares, computadoras y Smart TV sin necesidad de cable tradicional. Además, si ya tienes un proveedor de TV, puedes acceder a ESPN Deportes ONLINE ingresando a la ESPN App o ESPN.com e iniciando sesión con tus datos del operador.

