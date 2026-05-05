ESPN EN VIVO: transmite el partido de Bayern Munich vs PSG por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League desde el Allianz Arena. El partido arrancará a las 2 de la tarde (horario peruano) este miércoles 6 de mayo del 2026. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

ESPN EN VIVO ONLINE: ver partido de Bayern Munich vs PSG por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Dónde ver ESPN en vivo, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

ESPN EN VIVO, transmitirá el partido de Bayern Munich vs PSG para todo el Perú, Colombia y resto de Sudamérica. Para que puedas ver ESPN en directo, tendrás que contratar el servicio de cable como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

¿Qué canal es ESPN y cómo verlo EN VIVO?

País Operadores principales Canal ESPN Perú Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 504 (SD) / 740 (HD) · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 65 / 523 Colombia Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 483 / 884 · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 511 / 1511 Ecuador DirecTV / Claro TV DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 90 / 590 Venezuela SimpleTV / Movistar TV SimpleTV: 621 · Movistar: 483 Bolivia Tigo Tigo: 508 / 701 Argentina Cablevisión / DirecTV Cablevisión: 22 / 103 · DirecTV: 621 / 1621 Uruguay DirecTV DirecTV: 621 / 1621 Paraguay Claro TV / Tigo Claro: 63 / 124 · Tigo: 104 (referencial ESPN2) Chile VTR / DirecTV / Claro TV VTR: 49–55 / 841 HD · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 174 / 474

¿Dónde ver ESPN en Perú, partido de Bayern Munich vs PSG HOY?

Para ver ESPN en Perú, deberás de contratar el servicio de cable como Movistar: 504 (SD) / 740 (HD), DirecTV: 621 / 1621 o Claro: 65 / 523. Esos son los canales que transmitirán el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League.

¿Dónde ver ESPN en Colombia, partido de Bayern Munich vs PSG HOY?

Para ver ESPN en Colombia, deberás de contratar el servicio de cable como Movistar: 483 / 884, DirecTV: 621 / 1621 o Claro: 511 / 1511. Esos son los canales que transmitirán el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por semifinal de Champions League.

Hora, canal TV y dónde ver Bayern Múnich vs PSG por semifinal vuelta de Champions League / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

Disney+ Premium también transmitirá el partido de Bayern Munich vs PSG por semifinal de Champions League. Para ver Disney+ Premium en Perú, solo necesitas suscribirte directamente a la plataforma desde su página web o aplicación. El plan Premium tiene un costo aproximado de S/68.90 al mes o S/577.90 al año y puedes pagarlo con tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Este plan es el más completo porque incluye todos los contenidos deportivos de ESPN en vivo, además de películas, series y producciones exclusivas de Disney, Marvel, Star Wars y más. También permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo y en calidad 4K.

Fecha, hora y canal TV para ver Bayern Múnich vs PSG por semifinal vuelta de Champions League

Fecha : Miércoles 6 de mayo del 2026

: Miércoles 6 de mayo del 2026 Partido : Bayern Múnich vs PSG

: Bayern Múnich vs PSG Hora : 2:00 PM de Perú y 1:00 PM de México

: 2:00 PM de Perú y 1:00 PM de México Canales : ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One, TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One, TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Allianz Arena