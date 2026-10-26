ESPN EN VIVO es el canal que transmitirá la Ceremonia del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, este lunes 26 de octubre del 2026. La gala del Balón de Oro llega en una nueva edición con grandes figuras nominadas a mejor jugador de la temporada como: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Harry Kane. ¿Cómo ver ESPN EN VIVO en Perú y Sudamérica? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver ESPN.

ESPN EN VIVO GRATIS: ver transmisión de la Ceremonia del Balón de Oro 2026 ONLINE desde el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Ceremonia del Balón de Oro 2026?

Para ver la Ceremonia del Balón de Oro 2026, en ESPN EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cable en Perú como Movistar TV, Claro TV o DirecTV. Repasa las siguientes opciones oficiales:

¿Cómo ver Ceremonia del Balón de Oro 2026 en televisión de paga (cable o satélite)?

ESPN se encuentra disponible en las principales operadoras de televisión de la región. Los números de canales varían según tu país y proveedor.

En Perú: Disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

Disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV y Claro TV. En otros países de Sudamérica o Centroamérica: Se sintoniza a través de las grillas de DirecTV/DGO, Tigo, Claro, Telecentro o la empresa de cable local de tu zona.

¿Dónde ver ESPN (Disney+ Premium) ONLINE, Ceremonia del Balón de Oro 2026?

Ver en Disney+ Premium: Toda la programación completa de los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3, etc.) y eventos exclusivos en vivo se transmiten directamente a través de esta plataforma de streaming.

Toda la programación completa de los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3, etc.) y eventos exclusivos en vivo se transmiten directamente a través de esta plataforma de streaming. Ver en ESPN App / Sitio Web: Puedes ingresar a la sección de transmisiones de la aplicación o a la web oficial de ESPN Watch. Si tienes contratado un servicio de televisión por cable, puedes iniciar sesión con las credenciales de tu proveedor (como Movistar, DirecTV, Claro, etc.) para ver la señal en vivo sin costo adicional.