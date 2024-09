ESPN EN VIVO, cómo ver partido de Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores 2024

Ver ESPN EN VIVO - Peñarol - Flamengo HOY ONLINE: sigue la transmisión del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se juega hoy, jueves 26 de septiembre, desde las 5:00 de la tarde hora peruana (19:00 horas de Uruguay). Mira los horarios por país aquí. ¿Dónde verlo en Perú, Uruguay y otros países de Sudamérica? ESPN es el canal que transmite Peñarol vs Flamengo a través de televisión pagada por cable, en operadores como Movistar TV, DIRECTV, Telecentro, Montecable y Claro TV. El encuentro también se puede ver desde dispositivos por streaming en plataformas como Disney Plus, DirecTV GO (DGO), Fanatiz, Movistar TV APP (Movistar Play), entre otras.

