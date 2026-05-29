Por Joao Muñoz Tineo

ESPN EN VIVO: transmite el partido de y por la final de desde el Puskás Aréna. El partido arrancará a las 11:00 AM (horario peruano) este sábado 30 de mayo del 2026. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ Premium (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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