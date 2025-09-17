VER ESPN EN VIVO ONLINE : por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 desde Matute. El partido arrancará a las 7 y 30 de la noche (horario peruano) este jueves 18 de septiembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

