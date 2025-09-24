ESPN en vivo: pasa la transmisión del partido de Palmeiras vs. River Plate por los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2025.
ESPN en vivo: pasa la transmisión del partido de Palmeiras vs. River Plate por los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2025.
/ JUAN MABROMATA
Redacción EC
Redacción EC

ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs. por la desde el estadio Allianz Parque. El partido arrancará a las 7 y 30 de la noche (horario peruano) este miércoles 24 de septiembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC