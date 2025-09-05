ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026 desde el estadio Vazgen Sargsyan Republican. El partido arrancará a las 11 de la mañana (horario peruano) este sábado 6 de septiembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

