ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de U. de Chile vs. Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana en el estadio Nacional. El partido arrancará a las 7 de la noche (hora de Chile y Argentina) este jueves 23 de octubre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

