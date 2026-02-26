ESPN EN VIVO: transmite el partido de Independiente del Valle vs Inter Miami por el amistoso del Champions Tour 2026, desde el Estadio Banco Guayaquil. El partido arrancará a las 8 de la noche (horario peruano) este jueves 26 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.