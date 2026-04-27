ESPN EN VIVO: transmite el partido de PSG vs Bayern Munich desde el Parque de los Príncipes por la semifinal ida de la Champions Leagu. Si buscas cómo ver el partido entre ambos equipos, ESPN es la señal oficial en gran parte de Sudamérica, con opciones tanto en TV como en streaming.

¿Cómo ver ESPN en Perú EN VIVO?

En Perú, el encuentro será transmitido por ESPN, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros cableoperadores.

Para verlo online, puedes acceder a Disney Plus, la plataforma de streaming que permite seguir la señal en vivo desde celulares, tablets, laptops y Smart TV. Solo necesitas contar con una suscripción activa o adquirir el servicio directamente.

¿Cómo ver ESPN en Argentina EN VIVO?

En Argentina, ESPN se puede ver mediante los cableoperadores Flow, DirecTV, Telecentro, entre otros más.

Además, los usuarios pueden ingresar a Disney Plus, donde podrán ver el partido en vivo vía internet, con la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo sin depender del decodificador.

¿Cómo ver ESPN en Colombia EN VIVO?

En Colombia, ESPN mantiene los derechos de transmisión de la Champions League y se puede encontrar en los cableoperadores como Claro, DirecTV, Movistar TV, Tigo, entre otros.

Para la opción digital, Disney Plus permite seguir el encuentro en tiempo real, siendo una alternativa práctica para quienes prefieren ver fútbol online.

¿Cómo ver ESPN en el resto de Sudamérica?

En países como Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Paraguay, ESPN también es el canal oficial que transmite los partidos de la Champions League.

La plataforma Disney Plus está disponible en toda la región, permitiendo ver los partidos en vivo o en diferido, con acceso multiplataforma y cobertura completa del torneo.

ESPN y Disney Plus: la opción principal para ver la Champions League en Sudamérica

ESPN se ha consolidado como el principal operador para seguir la Champions League en Sudamérica, gracias a su señal por cable TV y su plataforma Disney Plus, que ofrecen una experiencia completa tanto en televisión como en streaming.

Con estas opciones, los hinchas podrán seguir cada detalle del partido entre PSG y Bayern Munich sin perderse ninguna jugada.