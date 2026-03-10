ESPN EN VIVO: canal que transmite el partido de Real Madrid vs Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. El duelo arrancará a las 3:00 PM (horario peruano) este miércoles 11 de marzo del presente año. ¿Cómo ver ESPN EN VIVO? Para que puedas mirar el compromiso tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ Premium (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

